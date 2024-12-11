Mardin'de kedi her sabah market önündeki simidi çalıyor
Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir kedinin, marketin önünde bulunan tezgahtan simit kaptığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı
Fırat Mahallesi'nde bir kedi, her sabah market önünde bulunan tezgahtan simit alıp hızla uzaklaşıyor.
Kedinin simidi alıp uzaklaştığı anlar esnafın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Her gün tezgaha gelerek simit alan kedinin bunu alışkanlık haline getirdiği belirtildi.
Kedinin bu hareketini gören Hüseyin Aslan, bu kediyi sürekli gördüklerini, bugünde simit kaptığını gördüğünü söyledi.
Aslan, "Arkadaşlar videosunu çekti. Ortaya güzel görüntüler çıktı" dedi.