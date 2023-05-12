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Mardin'de hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: Baba ile oğlu yaralandı

Mardin'de hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosikletteki Suriye uyruklu baba ile oğlu yaralandı

Giriş: 12.05.2023 - 00:47 | Güncelleme: ABONE OL
Mardin'de hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: Baba ile oğlu yaralandı
Hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: Baba ile oğlu yaralandı
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DHA

Mardin'de hafif ticari araç ile çarpışan motosikletteki Suriye uyruklu baba ve oğlu yaralandı.

Kaza dün akşam saatlerinde Artuklu-Nusaybin karayolunda Dara köyü mevkiinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen hafif ticari araç ile Amud Abid'in (34) kullandığı motosiklet çarpıştı. DHA'nın haberine göre kazada motosiklet sürücüsü ile arkasında bulunan oğlu Hammed Abid (10) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı baba ve oğlu, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kızıltepe ilçesindeki özel hastaneye kaldırıldı.

Baba Abid'in hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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