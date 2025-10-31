Habertürk
        Mardin'de damdan düşen 7 yaşındaki İbrahim, öldü

        Mardin'de damdan düşen 7 yaşındaki çocuk öldü

        Mardin'in Artuklu ilçesinde damdan düşen Suriye uyruklu 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 19:30 Güncelleme: 31.10.2025 - 19:31
        7 yaşındaki çocuk damdan düşerek öldü
        Olay, akşam saatlerinde Artuklu ilçesi merkez Şehidiye Mahallesi'nde meydana geldi.

        Suriye uyruklu İbrahim Alhemira, henüz bilinmeyen nedenle çıktığı bir evin damından düştü. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

        Çocuğun cenazesi, otopsi işlemleri için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Fotoğraf: DHA

        #HABER
        #mardin
        #mardin haber
        #yerel haber
        Yazı Boyutu
        Habertürk Anasayfa