Mardin'de baraj gölünde toplu balık ölümleri
Mardin'in Derik ilçesindeki Dumluca Baraj Gölü'nde yüzlerce ölü balık kıyıya vurdu. Vatandaşların tedirgin eden balık ölümleriyle ilgili inceleme başlatıldı
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Mardin'in Derik ilçesinde Dumluca Baraj Gölü'ndeki balık ölümleri tedirgin etti.
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Derik ilçesine bağlı kırsal Dumluca Mahallesi'ndeki Dumluca Baraj Gölü'nde son bir haftada yüzlerce ölü balık, kıyıya vurdu.
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Ölü balıklar nedeniyle çevreye kötü kokular yayıldı.
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İhbar üzerine bölgeye gelen Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, gölette incelemelerde bulundu.
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Ekipler, balık ve su numunesi aldı, inceleme başlattı.