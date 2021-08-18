Marcao'ya kadro dışı ve para cezası!

Galatasaray'ın Giresunspor'u 2-0 yendiği maçta takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldıran ve kırmızı kart gören Marcao kadro dışı bırakıldı. Habertürk Spor'dan Ayhan Şensoy'un haberine göre; sarı-kırmızılı yönetim yıllık 1 milyon 200 bin Euro kazanan Brezilyalı oyuncuya maaşının onda biri olan 120 bin Euro para cezası vermeyi planlıyor. Savunması alınan Marcao yaptığı hareketten çok pişman olduğunu söyledi.

SATILMA İHTİMALİ YÜKSEK

Marcao'ya İtalya Serie A'dan bir kulübünün 12 milyon Euro'luk teklif yaptığı belirtildi. Galatasaray yönetimi teklifi değerlendirirken teknik direktör Fatih Terim ise kararsız. Marcao'ya kızgın olan Terim bir süre bekleme kararı aldı. Ancak Marcao'nun satılma ihtimali oldukça yüksek.

TAKIM ARKADAŞLARI DA KIZGIN

Öte yandan takım arkadaşları da Marcao'ya kızgın. Kaptan Arda Turan başta olmak üzere birçok oyuncu Brezilyalı stopere tepki gösterdiği öğrenildi.