Maraş tarhanası nasıl pişirilir? Maraş tarhanası pişirmenin püf noktaları nelerdir nelere dikkat etmek gerekir?

MARAŞ TARHANASI NASIL PİŞİRİLİR?

Maraş tarhanası soğuk kış günlerinde doyurucu bir yemek olarak sofralarda yerini alır. Bu geleneksel çorba Maraş’ın kendine özgü lezzetini taşıyan yoğurt buğday unu ve çeşitli baharatların bir araya gelmesiyle yapılan bir üründür. Maraş tarhanası pişirme tekniğinde dikkat edilmesi gereken birkaç önemli adım vardır. İlk olarak tarhanayı bir tencereye alarak üzerine soğuk su eklemelisiniz. Eğer çok yoğun olursa üzerine biraz daha su ekleyerek karıştırmak faydalı olur. Bir su bardağı tarhanaya iki su bardağı su oranı uygun olur fakat kişisel tercihlere göre su miktarı değiştirilebilir.

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Tarhanayı ekledikten sonra ocağın altını açıp karıştırmaya başlamak gerekir. Tarhananın topaklanmaması için sürekli karıştırmak çorbanın kıvamının düzgün olmasını sağlar. Bu işlem sırasında tarhananın yavaşça suyu çekmesini izlemeli ve sürekli karıştırmaya devam etmelisiniz. Tarhana kaynamaya başladıktan sonra biraz tuz ve isteğe bağlı olarak pul biber veya nane gibi baharatlar ekleyebilirsiniz. Bu baharatlar tarhanaya kendine has o lezzetini verir.

REKLAM Kıvamı çok yoğun olmamalı, bir çorba kıvamında olmalıdır. Akışkan bir çorba istiyorsanız su ekleyerek istediğiniz kıvama getirebilirsiniz. Maraş tarhanası soğuk kış akşamlarında üzerine tereyağı ve nane eklenerek lezzetli hale getirilir. Tereyağını bir tavada eritip üzerine nane ekleyip kızdırarak tarhananın üstüne dökebilirsiniz. Bu tarhananın zengin ve aromatik bir hale gelmesini sağlar. Bilinmelidir ki Maraş tarhanası hem pratik hem de oldukça lezzetli bir çorba olup içeriği sayesinde vücudu sıcak tutan enerjik bir öğün olur. Tarhanayı pişirirken dikkat edilmesi gereken en önemli şey su miktarını iyi ayarlamak ve sürekli karıştırarak topaklanmasını engellemektir. Bu şekilde Maraş tarhanası kış aylarında sıklıkla tercih edilecek enfes bir çorba olarak sofralarda yerini alır. MARAŞ TARHANASI TARİFİ Maraş tarhanası lezzeti ve besleyiciliği ile bilinen geleneksel bir yemektir. Yoğurt, buğday unu ve çeşitli baharatların karışımından elde edilen bir tarhanadır. Maraş tarhanası pişirme yöntemi ve adım adım yapılışı şu şekilde: Malzemeler:

2 su bardağı yoğurt

1 su bardağı buğday unu

1 su bardağı aşurelik buğday (isteğe bağlı buğdayın ezilmesiyle de yapılabilir)

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı pul biber (isteğe bağlı)

1 tatlı kaşığı kuru nane (isteğe bağlı)

1 yemek kaşığı salça (isteğe bağlı)

1 tatlı kaşığı karbonat (yoğurdu kabartmak için)

2-3 su bardağı su (çorbanın kıvamına göre ayarlanabilir) Yapılışı: REKLAM Geniş bir kaba yoğurdu ekleyin. Yoğurdun içine tuzu ve karbonatı ekleyerek karıştırın. Ardından buğday unu ve aşurelik buğdayı (eğer kullanıyorsanız) da ekleyin. Yoğurdu ve diğer malzemeleri iyice karıştırarak ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edin. Hamur çok sert olmamalıdır çünkü daha sonra su ekleyerek çorba kıvamına getireceğiz. Hazırladığınız hamuru kapalı bir kaba alın ve üzerini nemli bir bezle örtüp oda sıcaklığında yaklaşık 2-3 saat mayalanmaya bırakın. Hamur bu süre içinde biraz kabaracak ve yumuşak hale gelecektir. Mayalanan hamuru küçük parçalar halinde koparıp elinizle yuvarlayarak ince ince açın. Açtığınız hamurları ince ince doğrayın ya da kurutmak için rendenin ince kısmıyla rendeleyebilirsiniz. Tarhananın kuruması için bu parçaları temiz ve kuru bir alanda 2-3 gün boyunca güneşte ya da serin bir yerde bırakın. Tarhanalar tamamen kuruduktan sonra bir kaba alıp saklamaya başlayabilirsiniz. Tarhanalar kuruduktan sonra kullanıma hazır hale gelir. Çorbayı pişirmek için bir tencereye 2-3 su bardağı su ekleyin. Su kaynadıktan sonra kurutulmuş tarhanayı azar azar ekleyin ve sürekli karıştırarak topaklanmasını engellemeye çalışın. Tarhananın tamamen suya karıştığını ve çorba kıvamına gelene kadar karıştırmaya devam edin. Çorbanın kıvamını istediğiniz yoğunluğa göre ayarlamak için su ekleyebilirsiniz.

REKLAM Tarhana kaynamaya başladıktan sonra üzerine pul biber kuru nane ve isteğe bağlı olarak salça da ekleyebilirsiniz. Bu baharatlar tarhananın lezzetini zenginleştirir. Ayrıca çorbanın üzerine tereyağında kızdırılmış nane de eklenebilir. Çorbanın kıvamı koyulaşmaya başladığında yaklaşık 10-15 dakika daha kaynatın. Tarhananın tamamen pişip yumuşadığından emin olun. Piştikten sonra çorbanın üzerine dilerseniz bir parça tereyağı ekleyip sıcak servis edebilirsiniz. Tarhana çorbanız artık hazır! Maraş tarhanası yoğun ve doyurucu bir çorba olduğu için yanında ekmekle ya da bir dilim limonla mükemmel bir şekilde servis edilebilir. Yöresel tarifler arasında yerini almış olan bu çorba aynı zamanda bağışıklık sistemini güçlendiren ve vücuda enerji veren bir yemektir. MARAŞ TARHANASI PİŞİRMENİN PÜF NOKTASI Maraş tarhanasını pişirmenin püf noktaları bu geleneksel çorbanın hem lezzetini hem de kıvamını mükemmel hale getirmede büyük rol oynar. Tarhananın tencereye eklenmesinden önce suyun kaynamış olması gerektiğini unutmamalısınız. Suyun kaynadıktan sonra tarhanayı azar azar eklemek topaklanmasını engeller ve pürüzsüz bir kıvam elde etmenizi sağlar. Tarhanayı eklerken sürekli karıştırmak çorbanın homojen bir şekilde pişmesini sağlar ve topaklanmanın önüne geçer. Kıvamı çok yoğun olursa biraz su ekleyerek istediğiniz kıvama getirebilirsiniz.

Tarhana çorbası düşük ısıda yavaşça pişmelidir. Yüksek ateşte pişirirseniz tarhana hızlıca pişebilir fakat lezzetini tam olarak alamazsınız. Kısık ateşte tarhananın aromalarının birbirine iyice karışmasına fırsat tanıyın. Tam kıvamına gelmesi için pişirme süresine dikkat etmek gerekir; çok kısa pişirilirse içindeki buğdaylar yeterince yumuşamayabilir. Tarhana kaynamaya başladıktan sonra birkaç dakika pişirip çorbanın kıvamını kontrol edebilirsiniz. Baharatlar da tarhananın lezzetini belirler. Tarhanayı pişirirken üzerine pul biber, kuru nane gibi baharatlar eklemek ona o özgün Maraş lezzetini katacaktır. Pişirme sırasında bir yemek kaşığı tereyağı ekleyerek çorbanın zengin ve lezzetli olmasını sağlayabilirsiniz. Tereyağını tarhananın üstüne dökmeden önce bir tavada üzerine nane ekleyip kızdırmak tarhananın lezzetini artırır. Çorbanın pişme aşamasında üzerine limon sıkmak da taze bir tat katacaktır. Maraş tarhanası pişirirken tüm bu püf noktalara dikkat ettiğinizde çorbanız hem kıvamında hem de tadında mükemmel bir sonuç verecektir.