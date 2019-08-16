'Manuş Baba' adıyla tanınan şarkıcı Mustafa Özkan bilinmeyenlerini anlattı

Babannem beni 'manuş' diye diye severdi. 'Baba' ise bebekken konuşmaya başladığında ağzından çıkan, ilk sesleniş, ilk kelimedir. İnsan olabilmenin o derin kaygısını taşımanın ve bunun için emek harcamanın önemini kendi babam ile keşfettim.