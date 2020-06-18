Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe için flaş bir açıklama geldi. Şilili teknik direktör Manuel Pellegrini'nin menajeri Jesus Martinez, Fenerbahçe ile ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu:

"3-4 TEKLİF VAR"

"Pellegrini için masada 3-4 kulüpten teklif var ve değerlendiriyoruz. En iyisinin ne olduğuna o kadar verecek ve bize söyleyecek. Çok ciddi Avrupa kulüplerinden ve Dubai'den bir teklif var. Kulüplerin adını veremem ancak İspanya'dan, Türkiye'den ve İtalya'dan isteyen var. Bu kulüplerle görüşmeler yaptık."

"FENERBAHÇE TAKIMIN BAŞINA GEÇMESİNİ İSTEDİ AMA..."

"Fenerbahçe'nin Pellegrini teklifi var. Fenerbahçe, Manuel'in şu anda takımın başına geçmesini istedi ancak içinde bulunduğumuz şartlar nedeniyle bu gerçekleşemedi. Şili'den şu anda ayrılamaz. Ayrıca Türkiye Ligi'nde 7-8 maç kaldı, böyle bir dönem için onun takımın başına geçmesi normal değil. Gelecek sezon için olabilir ama şu anda ihtimali yok."

"BİRÇOK ŞEYİ DEĞERLENDİRECEK"

"Pellegrini başına geçeceği kulüp ile ilgili birçok şeyi değerlendirecek. Proje bazlı çalışan bir teknik adam ve bir kulüp teklif yaptığında, gerçekten ne yapmak istediklerini söylemek istiyor. Takımın hedeflerini ve birçok şeyi inceliyor. Bu kolay bir iş değil. Avrupa'ya gelebildiğinde, oturacağız ve analiz edeceğiz her şeyi. Pellegrini, 28 yıllık teknik direktörlük kariyerinde ilk kez bir takımdan sözleşmesi feshedilerek gönderildi, o da West Ham oldu. Takımın durumu iyi değildi ve beklenen oldu, yollar ayrıldı. Futbolda böyle şeyler oluyor."