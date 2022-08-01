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Manuel Fernandes olay çıkardı: Muhabire saldırdı! - Magazin haberleri

Manuel Fernandes olay çıkardı: Muhabire saldırdı!

Bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen ve ardından İran ekibi Sepahan'a transfer olan Manuel Fernandes, Kuruçeşme'de ortalığı birbirine kattı. Bir mekandan 5 kadınla birlikte çıktığı sırada patlayan flaşlar karşısında şoke olan futbolcu, fotoğrafını çeken muhabire yumruk attı

01.08.2022 - 10:03 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen ve İran'ın Sepahan ekibine transfer olan Manuel Fernandes, takımıyla kamp yapmak için Kocaeli'ye geldi.

  • Önceki gün gündüz saatlerinde antrenman yapan futbolcu, gece kamptan kaçarak İstanbul-Kuruçeşme'deki bir mekana geldi.

  • Gecenin sonunda içeriden beş kadınla çıkan Fernandes, patlayan flaşlar karşısında şoke oldu.

  • "ÇEKMENİZİ İSTEMİYORUM"

    Manuel Fernades'in yanında bulunan ve muhabirlerin görüntü almasına engel olmaya çalışan şahıs, "Çekmenizi istemiyorum. Ben menajeriyim, sana çektirmeyeceğim!" diyerek, muhabir Mustafa Ağdağ'a saldırdı.

  • Fernandes de Ağdağ'ın yüzüne yumruk attı. Hem yüzünden hem de kolundan yaralanan Mustafa Ağdağ polise haber verirken, Fernandes ve yanındakiler taksiye binerek olay yerinden uzaklaştı.

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