Caz, funk ve geleneksel Kamerun müziklerini birleştirdiği tarzı ile adını tüm dünyaya duyuran Manu Dibango, hayatını kaybetti.

Acı haber, Dibango'nun Facebook sayfasından duyuruldu.

Müzik dünyasında Manu Dibango (Emmanuel N'Djoké Dibango) adıyla tanınan sanatçı, koronavirüs nedeniyle hayatını yitiren ilk küresel anlamda tanınan ünlü oldu.

Dibango'nun cenazesi salgının henüz bitmemiş olması nedeniyle özel bir şekilde yapılacak.

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