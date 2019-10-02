Mantı tarifi, nasıl yapılır?

Mantı Kayseri yöresine ait bir yemek olsa da tüm illerde aynı şekilde yapılır ve tüketilir. Oldukça lezzetli olan mantı hamur işi bir yemektir. Kayseri’de kadınlar bir kaşığa 45 mantı sığdırırlarmış diye söylenir.

Mantı Tarifi Malzemeler:

100 gr. kıyma

2,5 su b. un

3 yumurta

1 soğan

Tuz ve su

Maydanoz

2 çorba k. tereyağı

Karabiber

Sarımsak

Yoğurt

Mantı Tarifi Hazırlanması: