Dikkat! Karaciğer yetmezliğine hatta ölüme yol açıyor

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalından Doç. Dr. Atıf Bayramoğlu, son zamanlarda yurdu etkisi altına alan yağışlı havalardan dolayı doğada mantarların çoğaldığını belirtti.
"BAZEN ÖLÜMLE SONUÇLANIYOR"
Acil serviste sıkça mantar zehirlenmesi vakalarıyla karşılaştıklarını ve bunun bazen ölümle sonuçlandığını ifade eden Bayramoğlu, "Kültür mantarları gönül rahatlığıyla tüketilebilir ancak toplama mantarlarda risk var. Bazen 'bildiğim yerden toplayıp yiyorum' deniliyor ancak mantar tozlaşıyor" diye konuştu.
Bayramoğlu, 1-2 hafta önce zehirsiz mantar toplanan bir bölgede tozlaşmanın etkisiyle zehirli mantar olabildiğini vurgulayarak, "Dolayısıyla önerimiz çok net, doğadan topladığınız mantarları yemeyin, kimseye de yedirmeyin" dedi.
"GÜNDE 5-7 MANTAR ZEHİRLENMESİ VAKASI GELİYOR"
Mantar zehirlenmelerinde genelde bulantı ve kusma belirtileri olduğunu anlatan Bayramoğlu, son günlerde acil servise günlük 5 ila 7 hastanın bu şikayetlerle başvurduğunu dile getirdi.
Erken dönemde belirti veren mantar zehirlenmelerinin daha hafif seyrettiğini aktaran Bayramoğlu, şunları söyledi: "6 saat geçtikten sonra aniden başlayan ciddi zehirlenmelerde karaciğer yetmezliğine kadar giden ciddi vakalarımız var. Genellikle masum olan, iyi olan zehirlenme vakalarıyla karşılaşıyoruz ama diğerine denk geldiğimizde fazla bir şey yapamıyoruz. Yoğun bakıma alıp standart tedavi uyguluyoruz ama her şeye rağmen kurtaramadığımız oluyor."
Acile gelenlerin çoğunun eskiden de mantar yiyenler olduğuna işaret eden Bayramoğlu, kendilerine başvuran hastalardan hayatlarında hiç mantar yememiş 2 kişinin ise ilk kez farklı yerlerde yedikleri mantardan zehirlendiklerini kaydetti.
Bayramoğlu, sağlık durumu iyi olan bu hastaları kısa süre sonra taburcu edeceklerini sözlerine ekledi.
ZEHİRLENENLER PİŞMANLIK YAŞIYOR
Erzurum kırsalında arıcılık yapan 63 yaşındaki Mustafa Kasap, topladığı mantarı yedikten sonra bulantı ve şiddetli sancı şikayetiyle sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldığını belirtti.
Hayatında ilk kez araziden topladığı mantarı yediğini anlatan Kasap, "Arkadaşlarım toplama mantarın kuzu eti gibi lezzetli olduğunu anlatınca heveslendim. Topladığım mantarları yedim ve kendimi hastanede buldum. Kesinlikle tavsiye etmiyorum. 'Ateşin zorunu kazan bilir' derler ya bu zehirlenmeyi de yaşayan bilir" ifadelerini kullandı.
Hastalardan 4 çocuk babası 70 yaşındaki Mücahit Yılmaz da evde pişirdikleri mantardan zehirlendiğini dile getirerek, "İlk defa toplama mantar yedim ve zehirlendim. Kimseye tavsiye etmem, dışarıdaki toplama mantarlar çok tehlikeli" dedi.
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