29 NİSAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, mantar zehirlenmelerine karşı vatandaşları uyararak “Vatandaşlarımızın doğal alanlarda yetişen mantarlar yerine bandrollü kültür mantarları tercih edilmelidir” dedi.
Türkiye genelinde yağışların artmasıyla doğada yetişen mantarların artması ve buna bağlı olarak tüketimin de artmasına bağlı olarak zehirlenme vakaları görülmeye başladı. Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz’da mantar zehirlenmelerine karşı vatandaşları bilgilendirecek bir açıklama yaptı.
Dr. Yılmaz, doğal ortamlarda yetişen ve yapısında zehir bulunan mantarların taze, kurutulmuş veya konserve şeklinde çiğ veya pişirilmiş olarak yenilmesi neticesinde ölümle sonuçlanabilen ciddi zehirlenmeler görülebileceğini belirterek “Ülkemizde doğal ortamlarda zehirli mantarlar yetişiyor ve vatandaşın da bu mantarlara çokça rağbet ediyor. Mantar zehirlenmeleri, özellikle ilkbahar ve sonbahar aylarında yağışların bol olduğu mevsimlerde görülüyor. Etinin rengi, kokusu ve tadıyla bir mantarın zehirli olup olmadığı anlaşılamaz. Bölgemizde de doğal alanlarda yetişen zehirli mantarların da bulunduğu unutulmamalıdır” dedi.
“ZEHİRLENME 2 İLE 6 SAAT ARASINDA ORTAYA ÇIKIYOR"
Sağlık Müdürü Yılmaz, zehirlenme belirtileri olarak mantarda bulunan zehrin niteliğine göre 2 ile 6 saat içinde ortaya çıkabildiğini ve çeşitlilik gösterebildiğini bildirerek “Mantarın yenmesini takiben 2 saat içinde sersemlik, uyku hali, tansiyon düşüklüğü, bulanık görme, yüzde ve boyunda kızarma, ağızda metal tat duyusu, bulantı, kusma, terleme; bazı türlerin yenmesinden 6 saat sonra ise bulantı, kusma, ishal, ateş, çarpıntı, karın ağrısı, karaciğer, böbrek fonksiyon bozuklukları ve ölümle sonuçlanan zehirlenme belirtileri görülebiliyor.
Vatandaşlarımızın doğada yetişen mantarları kesinlikle tüketmemeli, doğal alanlarda yetişen mantarlar yerine bandrollü kültür mantarları tercih edilmelidir. Kültür mantarları bünyelerinde zehirli maddeleri bulundurmadığından bir zehirlenme görülmesi söz konusu değildir. Ancak, bu mantarların yetiştiği ortam itibarıyla, bazı mikroorganizmalar mantarların üzerinde bulunabilir. Bu mikroorganizmayla bulaşmış mantarların çiğ olarak yenmesi sonucunda çok hafif mide ve bağırsak şikayetlerinin gelişebileceği de unutulmamalıdır. Ayrıca mantar alırken ambalajlı olan mantarlar tercih edilmeli ve ambalajında tüketiciyi bilgilendirmeye yönelik bilgilerin yer aldığı etiketlerin olup olmadığına da dikkat edilmelidir” ifadelerinde bulundu.
Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz açıklamasında son olarak Ulusal Zehir Danışma Merkezi zehirlenme konusunda 7/24 kesintisiz hizmet sunduğunu ihtiyaç halinde bilgi almak isteyen vatandaşların 114 numaralı Ulusal Zehir Danışma Merkezini arayabileceklerini bildirdi.
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