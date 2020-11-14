Mantar toplarken tesadüfen buldu... 3300 yıllık!

HABERTURK.COM

Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'ın yakınlarındaki küçük bir kasaba olan Jesenick'te yağmur sonrası mantar arayan Roman Novak, zeminde metal parçası fark etti. Metale yaklaşan Novak, cismin eski bir kılıç olduğunu gördü. Aynı yeri biraz daha kazan Novak, balta da ortaya çıkardı. Yapılan araştırmalar sonucunda kılıcın ve baltanın Bronz Çağı'ndan kalma olduğu belirlendi.

Arkeologların sadece özel törenlerde kullanıldığını tahmin ettiği kılıcın 3300 yıllık olduğu tespit edildi. Kılıcın sekizgen sapa, dairelere ve hilallerle kaplı karmaşık bir oymaya sahip olduğu ifade edildi.

Nova, Radio Prague International'a yaptığı açıklamada, "Yakın zamanda yağmur yağmıştı ve mantar toplamaya gittim. Giderken, bazı parçaları dışarı çıkan bir metal parçası gördüm. Metali tekmelediğimde onun bir kılıç parçası olduğunu gördüm'' dedi.

İki buluntuyu da inceleyen arkeologlar kılıcın ve baltanın Orta Avrupa'nın Urnfield kültüründen kaldığını dile getirdi.

Bölgenin yakınlarında bulunan Silezya Müzesi arkeoloji direktörü Jiří Juchelka, "Açıkça ellerinden gelenin en iyisini yapmışlardı ancak kalite aslında oldukça düşüktü. X ışınıyla bakıldığında silahın içinde çok sayıda küçük baloncuk olduğunu görüyoruz" şeklinde konuştu. Bu nedenle Juchelka, kılıcın savaşlarda değil, özel törenlerde kullanılmış olabileceğini aktardı.

Bronz Çağı'ndan kalma bu iki eser sonrası arkeologlar bölgede kazı çalışmalarına başladı.