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        Mantar 4 kişiyi hastanelik etti

        Sinop'un Ayancık ilçesinde mantardan zehirlenen 4 kişi tedavi altına alındı. 3 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 10:46 Güncelleme: 01.10.2024 - 10:46
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        Mantar 4 kişiyi hastanelik etti
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        Sinop'un Ayancık ilçesinde yaşayan Recep Şenol, Güler Şenol, Behiye Ünlü ve Yunus Ünlü, İnaltı köyündeki ormanlık alandan topladıkları mantarları yedikten sonra rahatsızlandı.

        Bulantı, karın ağrısı ve kusma şikayetleriyle Ayancık Devlet Hastanesi'ne başvuran 4 kişi tedavi altına alındı.

        Durumu ağır olan Güler Şenol ile Behiye ve Yunus Ünlü, buradaki müdahalenin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

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        #mantar
        #Sinop
        #zehirlenme
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