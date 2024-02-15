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        Mansur Yavaş taksicilerle buluştu

        Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği ve Ankara Şoförler Esnaf Odası üyeleri ile 'Yeni Taksimetre ve Güvenlik Sistemleri Tanıtım Toplantısı'nda' bir araya geldi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 23:25 Güncelleme: 15.02.2024 - 23:25
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        Mansur Yavaş taksicilerle buluştu
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        Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, taksilerde uygulanan taksimetre ve güvenlik sistemlerine ilişkin, "Özel bir tesis kurduk. Tesisimizde montaj, teknik servis ve mühürleme hizmetlerini sağlıyoruz. 1800 taksimizin kamera sistemlerini de ücretsiz olarak şimdiden montajlamaya başladık. Bu sayede de vatandaşımız için daha güvenli ve konforlu bir yolculuk deneyimi başlıyor" dedi.

        "SÜREKLİ ZAMLAR KARŞISINDA İKİ ŞEY YAPMAMIZ GEREKİYOR"

        Altınpark Anfa Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşen toplantıya 1500'ü aşkın taksi şoförü de katıldı. İlk olarak Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve Ankara Şoförler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Yiğiner taksicilerin sorun, öneri ve dileklerini anlattı.

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        Ardından Yavaş, ulaşım esnafına her koşulda destek olduklarını kaydederek, "Özel halk otobüsçülerimiz için bu artan hayat zorluğu karşısında ve mazota gelen sürekli zamlar karşısında iki şey yapmamız gerekiyor. Bir, otobüsçülerin durumunun düzelmesi için vatandaşa zam yapmamız ya da onlara destek olmamız gerekiyor. Artan ekonomik şartlar maalesef herkesi zorluyor. Dolayısıyla vatandaşa yüklenmek yerine halk otobüslerine destek olmak sureti ile sübvanse ediyoruz." dedi.

        Yavaş "Kendi otobüs firmamız da aynı şekilde şimdi tüm dünya da toplu ulaşımda desteğe muhtaç. Vatandaşların hepsinin arabayla şehre gelmesi daha çok külfet çıkarıyor. İkinci olarak, yaptığımız incelemeler sonucunda ulaşım ayağımızın ikincileri, dolmuşçularımız. Onlara da bir türlü destek olamıyorduk. Şimdi aldığımız bir kararla onlara da aynı halk otobüslerine yardımcı olduğumuz gibi destek olmaya başlıyoruz" diye konuştu.

        "ANKARA TAKSİ ESNAFI HER ŞEYİ HAK EDİYOR"

        Taksici esnafına yardımcı olabilmek için neler yapabileceklerine ilişkin fikir geliştirmeye çalıştıklarını ifade eden Yavaş, taksilerde bulunan ekranları ilk başta aslında bir reklam geliri sağlaması amacıyla koyduklarını kaydetti. Yavaş, bir esnaf dostu ve esnaf çocuğu olarak başından beri 5 yıldır her zaman destek olmaya çalıştıklarını belirterek, şunları söyledi:

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        "Ankara taksi esnafı her şeyi hak ediyor. Ben 5 yıldır görev yapıyorum. Bana gelen, zabıtaya gelen şikayet, mübalağa etmiyorum, 5 yılda 5 tane bile değildir. Onun için sizlere helal olsun diyorum. Gerçekten gurur duyuyoruz. Aileler size, özellikle sabit duraklarda evlatlarını rahat bir şekilde teslim ediyor. Adeta mahallelerde herkesle akraba olmuş gibisiniz, ismen çağrılıyorsunuz. Bir yönetici için bundan daha güzel bir şey yok. Dolayısıyla birbirimizi üzmeden devam ediyoruz."

        "KAMERA SİSTEMLERİ ÜCRETSİZ"

        Şimdiye kadar 1800 taksiye taksimetre ve güvenlik sistemlerini taktırdığını kaydeden Yavaş, "Özel bir tesis kurduk. Tesisimizde montaj, teknik servis ve mühürleme hizmetlerini sağlıyoruz. 1800 taksimizin kamera sistemlerini de ücretsiz olarak şimdiden montajlamaya başladık. Bu sayede hem vatandaşımız için daha güvenli ve konforlu bir yolculuk deneyimi başlıyor. Bu vesile ile daha önceki yıllarda hayatını kaybeden taksicilere de Allah'tan rahmet diliyorum. Teknik servis, tarife güncelleme, araçların hasılatlarını takip etme gibi hizmetlerden faydalanıyor. Şimdi süre verilmişti. Hep birlikte istediği taksinin istediği kamerayı seçmesi için alternatifler sunuyoruz. Bunların tamamı oda başkanları nezaretinde olacak. Bizim vazifemiz taksici esnafını bu dertten kurtarmak. İsteyen istediğini seçebilecek ama kontrolün tamamı Taksiciler Odası'nda olacak" diye konuştu.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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