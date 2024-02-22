Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Ankara Mansur Yavaş malvarlığının detaylarını açıkladı

        Mansur Yavaş malvarlığının detaylarını açıkladı

        Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, dün açıkladığı malvarlığının detaylarını açıkladı. Yavaş, "Açık bir şekilde gelirimi giderimi açıkladım. Rakiplerimin de açıklamasını beklerim ama açıklamazlarsa kendi takdirleri. Her zaman şeffaf olmaya devam edeceğim" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 13:33 Güncelleme: 22.02.2024 - 13:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yavaş malvarlığının detaylarını açıkladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Artık siyaset insanların zenginleşme aracı olmamalı. Bu ayıp bir şey. Bu kadar yoksul varken gerçekten bir de geliri iyi olanlar ile olmayanlar arasındaki fark çoğaldı. Bunu sosyal desteklerden anlıyoruz. Türkiye'deki bu dengesizliği, yolsuzluğa bağlıyorum" dedi.

        Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde gazetecilere açıklama yaptı. Yavaş, 2009, 2014, 2019'daki yerel seçimler öncesi mal varlığını açıkladığını belirterek, "2019'da göreve geldiğimde açıkladığımda şimdiki ile arasındaki farkı da açıkladım ki insanlar farkı görsün. Artık siyaset insanların zenginleşme aracı olmamalı. Bu ayıp bir şey. Bu kadar yoksul varken gerçekten bir de geliri iyi olanlar ile olmayanlar arasındaki fark çoğaldı. Bunu sosyal desteklerden anlıyoruz. Türkiye'deki bu dengesizliği, yolsuzluğa bağlıyorum. Bu dönem bir şekilde bitmeli. Açık bir şekilde gelirimi giderimi açıkladım. Rakiplerimin de açıklamasını beklerim ama açıklamazlarsa kendi takdirleri. Her zaman şeffaf olmaya devam edeceğim. Hatta her yıl da açıklayabilirim. Açıklamayı da düşünüyorum açıkçası. Halk bilsin, halkın bunu bilmesi bizi rahatlatır. En azından dedikoduları, şaibeleri ortadan kaldırır. Kamu yöneticilerinin hepsinin böyle olması lazım" diye konuştu.

        REKLAM

        'BÜTÜN İHALELERİMİZİ ŞEFFAF YAPIYORUZ'

        Rakiplerinin de mal varlıklarını açıklamalarında yarar olduğunu düşündüğünü belirten Yavaş, "Halkın siyasetçiye olan güvenini başka türlü yeniden tesis etmemiz mümkün değil. Sadece mal varlığını değil, bizim başlattığımız bazı uygulamalar var. Bütün ihalelerimizi şeffaf yapıyoruz. Bütün Türkiye'de böyle olması, canlı yayınlanması lazım. Sayıştay raporlarının mali durumlarının hepsi yayınlanmalı, şirketler dahil. Ancak böylelikle vatandaş verdiği vergilerin, ödediği paraların nerelere gittiğini anlayabilir. Bunu düzenli olarak açıkladığımız gibi yaptığımız bazı büyük projeleri pankart asma suretiyle halka da duyuruyoruz. Bu uygulamanın da Türkiye'de yayılmasını isterim açıkçası" dedi.

        MAL VARLIĞINI DETAYLARI

        Mansur Yavaş, dün akşam kendisinin ve eşi Nursen Yavaş'ın mal varlığını sosyal medya hesabından açıkladı. Buna göre; Mansur Yavaş'ın 2019 yılı mal varlığı; Beypazarı ilçesi İnözü mevkisinde bağ evi, Beypazarı ilçesi Akyazı mevkisinde arsa, Beypazarı ilçesi Başağaç Mahallesi'nde 2 hisseli arsa, Nursen Yavaş ile müşterek Çankaya ilçesinde daire 240 bin lira nakit. Avukatlık ortaklığının 1/3 hissedarlığından vekalet ücreti alacakları oldu. Eşi Nursen Yavaş'ın 2019 yılı mal varlığı ise Beypazarı ilçesi Başağaç Mahallesi'nde mirastan intikal hisseli bahçe, Beypazarı ilçesi Başağaç Mahallesi'nde hisseli arsa, İzmir Bayraklı'da devam eden kooperatif hissesi. 400 bin lira değerinde çeşitli ziynet eşyası oldu.

        Mansur Yavaş'ın 2024 yılı mal varlığı şöyle:

        Beypazarı Ayvaşık Mahallesi'nde arsa. Beypazarı Başağaç Mahallesi'nde arsa içinde hisse. Beypazarı'nda 2018 yılında Ankara 63'üncü Noteri'nin 29559 yevmiye nolu arsa payı karşılığı sözleşmesi gereğince elde edilen 10 konuttan 8'inin ve 1 bağın satışından, ayrıca kayınvalidesi Nevin Kıvanç'a ait dairenin Haziran 2022’de satışından elde edilen 765 bin lira dahil yaklaşık 9 milyon lira değerinde menkul kıymet ve altın. Beypazarı'nda 2019 mal beyanında bildirilen kat karşılığı sözleşme ile verilen arsadan elde edilen 11 tam, 1 yarım hisse iş yeri. Çankaya Alacaatlı Mahallesi'nde yarım konut hissesi. Beypazarı'nda 2019 mal beyanında bildirilen kat karşılığı sözleşme ile verilen arsadan elde edilen 2 daire. Aylık yaklaşık 100 bin lira kira geliri. Bankada 120 bin lira nakit. Eşi Nursen Yavaş'ın 2019 yılı mal varlığı da Beypazarı Başağaç Mahallesi'nde bahçe içinde 3/8 oranında hisse. Beypazarı Beytepe Mahallesi'nde iş yeri içinde 3/8 oranında hisse. Beypazarı Başağaç Mahallesi'nde arsa içinde 1/10 oranında hisse. Beypazarı Başağaç Mahallesi'nde arsa içinde 12/1000 oranında hisse. 2019 yılında beyan edilmiş olan çeşitli ziynet eşyası. İzmir Bayraklı'da Haziran 2022'de konut yapı kooperatif hissesi satışından elde edilen yaklaşık 1 milyon 830 bin lira. 2015 model otomobilin satışından elde edilen 920 bin lira. Çankaya Alacaatlı Mahallesi'nde yarım konut hissesi. 2 milyon 175 bin 985 liraya alınan 2023 model otomobil. Mansur Yavaş'ın mevcut borçları; 2020 Mayıs ayında çekilen 1 milyon 250 bin lira kredinin kalan 15 taksiti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        MSB'den Somali, Bulgaristan ve Avrupa Gökyüzü Kalkanı açıklaması
        MSB'den Somali, Bulgaristan ve Avrupa Gökyüzü Kalkanı açıklaması
        Felaket 24'üncü saniyedeki enerji patlamasıyla geldi!
        Felaket 24'üncü saniyedeki enerji patlamasıyla geldi!
        Dani Alves'e hapis cezası!
        Dani Alves'e hapis cezası!
        Rus muhalif Navalny nasıl öldü?
        Rus muhalif Navalny nasıl öldü?
        Taksiden sonra TIR kaldırıma çıktı!
        Taksiden sonra TIR kaldırıma çıktı!
        TÜİK açıkladı! Evlenme 565 bin, boşanma 171 bin!
        TÜİK açıkladı! Evlenme 565 bin, boşanma 171 bin!
        Tartıştığı erkek darp etti! Genç kız bıçakladı!
        Tartıştığı erkek darp etti! Genç kız bıçakladı!
        30 yılda aşırıya ulaştı! 5 metrede devasa büyüklükte
        30 yılda aşırıya ulaştı! 5 metrede devasa büyüklükte
        Suudi Arabistan'da hayata geçen 5 önemli reform
        Suudi Arabistan'da hayata geçen 5 önemli reform
        F.Bahçe'nin rakibi belli oluyor!
        F.Bahçe'nin rakibi belli oluyor!
        Görüş mesafesi sıfır! Elle arama yapılıyor!
        Görüş mesafesi sıfır! Elle arama yapılıyor!
        Bugün gözler Merkez'de
        Bugün gözler Merkez'de
        1.5 yıl izlediler... Türkiye'de ilk!
        1.5 yıl izlediler... Türkiye'de ilk!
        Baba, çocuğunu rehin aldı! Operasyon
        Baba, çocuğunu rehin aldı! Operasyon
        Müşteri kapma kavgasında amcasını öldürdü!
        Müşteri kapma kavgasında amcasını öldürdü!
        Aslansın yaparsın!
        Aslansın yaparsın!
        Biden Putin hakkında konuşurken küfür etti
        Biden Putin hakkında konuşurken küfür etti
        "Evleri ayırdık ama henüz boşanmadık"
        "Evleri ayırdık ama henüz boşanmadık"
        Kreş yoksa kıdem tazminatı
        Kreş yoksa kıdem tazminatı
        Önüm arkam sağım solum ‘Influencer’!
        Önüm arkam sağım solum ‘Influencer’!
        Habertürk Anasayfa