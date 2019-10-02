Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 2019 Yerel Seçimlerinin ardından pek çok vatandaşın en fazla merak ettiği siyasilerinden biri haline geldi.

Peki başkentlilerin yeni Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş kimdir? Mansur Yavaş kaç yılında, nerede doğdu?

İşte Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kısa biyografisi...

MANSUR YAVAŞ KİMDİR?

Mansur Yavaş, Türk avukat ve siyasetçidir. 1999-2009 yılları arasında Beypazarı Belediye Başkanlığı yapmış olup, 2009 ve 2014 yerel seçimlerinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı olmuştur. 2019 Yerel Seçimlerinde de Cumhuriyet Halk Partisi ve Millet İttifakı'nın adayı olarak seçime giren Yavaş, sandıktan zaferle çıkarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Mazbatasını alan Başkan Yavaş, görevine başladı.

Mansur Yavaş, 1955 yılında Ankara'nın Beypazarı ilçesinde dünyaya gelmiştir. İlk, orta ve lise öğrenimini Beypazarı'nda tamamlamış, 1979 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde başladığı lisans eğitimini 1983 yılında tamamlamıştır/ Askeri savcı olarak tamamladığı askerlik sonrasında Yavaş, Beypazarı'nda 13 yıl boyunca serbest avukatlık yapmıştır.

Siyasete olan ilgisi gençlik yıllarında başlayan Yavaş, 1989-1994 yıllarında Belediye Meclis üyeliği yaptıktan sonra, 1994 yılında MHP'den Beypazarı Belediye Başkan adayı olmuş, fakat seçilememiştir/

18 Nisan 1999 seçimlerinde MHP'den aday olup yüzde 51 oy oranıyla 8,500 oy alarak Beypazarı Belediye Başkanı olmuştur. Tarihî Beypazarı konaklarının restorasyonu ve binlerce yıllık Beypazarı tarihini koruma çalışmalarıyla "2001 Yılının En İyi Yerel Yöneticisi", Türk Dil Kurumu tarafından Türkçenin korunması nedeniyle verilen onur ödülü, doğa savaşçılarının "Çevre Ödülü" gibi ödüller almış, 24 Eylül 2004 tarihinde TÜSİAV tarafından "Yılın Belediye Başkanı" seçildi.

18 Nisan 2004 seçimlerinde yüzde 55 oy oranı ve 11 bin oy ile yeniden Beypazarı Belediye Başkanı seçilen Mansur Yavaş, 29 Mart 2009 tarihli yerel seçimlerde MHP'den Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday olmuş, ancak yüzde 27 oy alarak rakipleri İbrahim Melih Gökçek ve Murat Karayalçın'ın ardından üçüncü sırada seçimi tamamlamıştır.

2014 yerel seçimlerinde partisi MHP tarafından tekrar aday gösterilmemesi nedeniyle CHP'ye katılması gündeme gelmiş, 21 Aralık 2013 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğine kabul edilmiştir. Yavaş daha sonra, CHP Parti Meclisi tarafından Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ilan edilmiş, ancak 30 Mart 2014 tarihinde yapılan seçimlerde seçimi çok az farkla kaybetmiştir.

17 Nisan 2016 tarihinde CHP üyeliğinden istifa eden Mansur Yavaş, daha sonra partisine geri dönmüş; 18 Aralık 2018 tarihinde yapılan CHP Parti Meclisi toplantısında, 31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçimlerde CHP ve Millet İttifakı Ankara adayı olarak belirlenmiştir.

Mansur Yavaş, 2019 Yerel Seçimlerini kazanarak, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olmuştur.