Mankenlerin güzellik sırları

Ünlü modeller yaşları ilerlese dahi korudukları fizikleri ve güzellikleriyle göz kamaştıran ve özenilen kişiler arasındadırlar. Doğum yapsalar daha sanki hiç kilo almamışlar gibi ekranlara geri dönerler ve daha ışıltılı görünürler. Mankenlerin bu güzelliğinin sırrı tabi ki yaşam biçimleri ve bakımları sayesinde oluşmaktadır.

İşte bu ünlü modellerin uyguladıkları yöntemler şunlardır;

Miranda Kerr ; Victoria Secret meleklerinden olan ünlü model bir anne olmasına rağmen mükemmel fiziğini ve ışıltılı görünümünü; Kora Organics ürünlerini kullanarak cildini ölü derilerden arındırıyor, peeling yapıyor ve tonik uyguluyor. Cildinin ekstra ışıltı kazanmasını istediğinde ise; oksijen bakımı yaptırdığını belirtiyor. Hamileliği süresince vücudunu çatlaklardan korumak için kuşburnu yağı kullanmayı ihmal etmediğini söylüyor.

; Victoria Secret meleklerinden olan ünlü model bir anne olmasına rağmen mükemmel fiziğini ve ışıltılı görünümünü; Kora Organics ürünlerini kullanarak cildini ölü derilerden arındırıyor, peeling yapıyor ve tonik uyguluyor. Cildinin ekstra ışıltı kazanmasını istediğinde ise; oksijen bakımı yaptırdığını belirtiyor. Hamileliği süresince vücudunu çatlaklardan korumak için kuşburnu yağı kullanmayı ihmal etmediğini söylüyor. Doutzen Kroes ; Victoria Secret meleklerinin bir vazgeçilmez modellerinden iki kere anne olmasına rağmen koruduğu fiziği ile dikkatleri üzerine çekmektedir. Günlük olarak bakımında L’Oreal Paris Happyderm nemlendirici tercih ettiğini belirtmektedir. Güzel fiziğini ise düzenli spor yaparak ve sebze ağırlıklı beslenerek sağladığını söyleyen ünlü model; saç bakımında da hint yağından vazgeçmediğinin altını çizmektedir.

; Victoria Secret meleklerinin bir vazgeçilmez modellerinden iki kere anne olmasına rağmen koruduğu fiziği ile dikkatleri üzerine çekmektedir. Günlük olarak bakımında L’Oreal Paris Happyderm nemlendirici tercih ettiğini belirtmektedir. Güzel fiziğini ise düzenli spor yaparak ve sebze ağırlıklı beslenerek sağladığını söyleyen ünlü model; saç bakımında da hint yağından vazgeçmediğinin altını çizmektedir. Barbara Palvin ; genç yaşta keşfedilen ünlü model güzel cildi için günde 2 defa yüzünü yıkadığını ve büyükannesinin verdiği güzellik tüyosunu uyguladığını belirtiyor. Yatmadan önce 1 bardak süt içtiğini söylemeyi ihmal etmiyor.

; genç yaşta keşfedilen ünlü model güzel cildi için günde 2 defa yüzünü yıkadığını ve büyükannesinin verdiği güzellik tüyosunu uyguladığını belirtiyor. Yatmadan önce 1 bardak süt içtiğini söylemeyi ihmal etmiyor. Cindy Crowford ; yaş ilerledikçe saç yapısının değiştiğini belirten ünlü model saçının nemini korumak için ‘Moroccanoil Treatment’ kullandığını belirterek, cildi için düzenli beslendiğini, bol su içtiğini, egzersiz yaptığını ve sigara dumanından dahi uzak durduğunu belirtiyor.

; yaş ilerledikçe saç yapısının değiştiğini belirten ünlü model saçının nemini korumak için ‘Moroccanoil Treatment’ kullandığını belirterek, cildi için düzenli beslendiğini, bol su içtiğini, egzersiz yaptığını ve sigara dumanından dahi uzak durduğunu belirtiyor. Christy Turlington; ünlü manken ilerleyen yaşına rağmen fiziğini yogaya bağımlılığı ile koruduğunu, düzenli olarak uygulayan herkesin güzel bir fiziğe sahip olacağını belirtiyor. Ayrıca cildi için sürekli taze meyve ve sebze tükettiğini vurguluyor.