Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Manisa Valisi kim oldu? Yeni Manisa Valisi Vahdettin Özkan kimdir, kaç yaşında, nereli, daha önce hangi görevlerde bulundu?

        Manisa Valisi kim oldu? Yeni Manisa Valisi Vahdettin Özkan kimdir, kaç yaşında, nereli?

        Yeni Manisa Valisi kim oldu sorusu gündemdeki yerini aldı. Valiler Kararnamesi 2024 Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameye göre, 16 ilin valisi değiştirildi. Konya Valisi Vahdettin Özkan, Manisa Valiliği'ne atandı. Peki, Yeni Manisa Valisi Vahdettin Özkan kimdir, kaç yaşında, nereli, daha önce hangi görevlerde bulundu? İşte, Vahdettin Özkan hayatı ve kariyeri hakkında detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.09.2024 - 10:02 Güncelleme: 19.09.2024 - 10:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Vahdettin Özkan kimdir, hangi görevlerde bulundu soruları vali atamalarının ardından gündeme geldi. Valiler Kararnamesi Resmi Gazete’nin 19 Eylül 2024 tarihli sayısında yayımlandı. Karara göre Vahdettin Özkan, yeni Manisa Valisi oldu. Bu gelişme sonrası ‘’Yeni Manisa Valisi Vahdettin Özkan kaç yaşında, nereli, evli mi?’’ soruları gündemdeki yerini aldı. Özkan, 10 Haziran 2020 tarihinden bu yana Konya Valisi olarak görev yapıyordu. İşte, Yeni Manisa Valisi Vahdettin Özkan biyografisi ve kariyeri…

        • 2

          VAHDETTİN ÖZKAN KİMDİR?

          Vahdettin Özkan, 1968 yılında Muş'ta dünyaya geldi. 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu. Kalkınma Sosyolojisi alanında Yüksek Lisans yaptı.

          56 yaşındaki Vahdettin Özkan, evli ve iki çocuk babasıdır.

        • 3

          DAHA ÖNCE YÜRÜTTÜĞÜ GÖREVLER

          Vahdettin Özkan, 1990 yılında Mülki İdare Amirliği kariyerine kaymakam adayı olarak Bingöl'de başladı. Sırasıyla aşağıdaki görevlerde bulundu:

        • 4

          * Kaymakam Adayı (Bingöl) (1990-1993)

          * Erzurum Ilıca Kaymakamı (1993-1995)

          * Van Bahçesaray Kaymakamı (1995-1997)

          * Van Vali Yardımcısı (1997-2000)

          * OHAL Bölge Vali Yardımcısı (2000-2002)

          * Koordinatör Vali Yardımcısı (2002-2003)

          * Diyarbakır Vali Yardımcısı (2003-2004)

          * İçişleri Bakanlığı İller İdaresi / Daire Başkanı (2004-2005)

          * İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşaviri (2005-2006)

          * Mülkiye Başmüfettişi (2006-2007)

          * Şırnak Valisi (2010-2013)

          * Isparta Valisi (2013-2016)

          * Kahramanmaraş Valisi (2016-2020)

          - Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı (2007-2010)

          * Konya Valisi (10 Haziran 2020-Eylül 2024)

        • 5
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Narin'in raporundaki kahreden detaylar ortayı çıktı!
        Narin'in raporundaki kahreden detaylar ortayı çıktı!
        Komşu evini taradı, 1 yıldır serbest!
        Komşu evini taradı, 1 yıldır serbest!
        400 okula aşırı zamdan dolayı ceza
        400 okula aşırı zamdan dolayı ceza
        "Omuz atma cinayeti" davasında yeni gelişme
        "Omuz atma cinayeti" davasında yeni gelişme
        Patlatılan telsizlerle ilgili ne biliniyor?
        Patlatılan telsizlerle ilgili ne biliniyor?
        “Kimsenin kimseden korkusu olmasın!”
        “Kimsenin kimseden korkusu olmasın!”
        Fed sonrası gözler TCMB'de
        Fed sonrası gözler TCMB'de
        Önce çağrı cihazları, sonra telsizler! Lübnan'da iki günde yaşananlar
        Önce çağrı cihazları, sonra telsizler! Lübnan'da iki günde yaşananlar
        İsrail'in saldırılarının arkasındaki kritik soru: Neden şimdi?
        İsrail'in saldırılarının arkasındaki kritik soru: Neden şimdi?
        Kadına şiddette son nokta! Bu nasıl bir zorbalık?
        Kadına şiddette son nokta! Bu nasıl bir zorbalık?
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 7 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 7 bölgede sağanak!
        16 ilin valisi değişti
        16 ilin valisi değişti
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        İsrail'den Lübnan'a ikinci saldırı: Birçok cihaz patladı!
        İsrail'den Lübnan'a ikinci saldırı: Birçok cihaz patladı!
        Diyetsiz kilo vermenin 9 sırrı!
        Diyetsiz kilo vermenin 9 sırrı!
        Arkadaşının kimliğiyle dolandırılmaya çalışıldı
        Arkadaşının kimliğiyle dolandırılmaya çalışıldı
        Bu 20 bilgiyi daha önce hiç duymadınız!
        Bu 20 bilgiyi daha önce hiç duymadınız!
        Hakanlı Inter puanla döndü!
        Hakanlı Inter puanla döndü!
        Nelsson'da mutlu son!
        Nelsson'da mutlu son!
        İtalya'da gündem Kenan Yıldız!
        İtalya'da gündem Kenan Yıldız!
        Habertürk Anasayfa