Vahdettin Özkan kimdir, hangi görevlerde bulundu soruları vali atamalarının ardından gündeme geldi. Valiler Kararnamesi Resmi Gazete’nin 19 Eylül 2024 tarihli sayısında yayımlandı. Karara göre Vahdettin Özkan, yeni Manisa Valisi oldu. Bu gelişme sonrası ‘’Yeni Manisa Valisi Vahdettin Özkan kaç yaşında, nereli, evli mi?’’ soruları gündemdeki yerini aldı. Özkan, 10 Haziran 2020 tarihinden bu yana Konya Valisi olarak görev yapıyordu. İşte, Yeni Manisa Valisi Vahdettin Özkan biyografisi ve kariyeri…