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Manisa Genel Seçim Sonuçları 2023: Manisa Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu ile Kim Önde, Partilerin Milletvekili Oy Oranları Nasıl?

Manisa Seçim Sonuçları 2023: Manisa Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu ile Kim Önde, Partilerin Milletvekili Oy Oranları Nasıl?

Türkiye bir kez daha sandık başına gitmeye hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için beklenen tarih geldi. Yurdumuzun dört bir yanında milyonlarca vatandaşımızın oy vereceği seçimde Cumhurbaşkanı Adayları, alfabetik sıraya göre; Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Recep Tayyip Erdoğan ve Sinan Oğan olarak vatandaşlardan oy bekleyecek. Seçime dair Cumhurbaşkanı adayları ve partilerin milletvekili adayları oy oranları heyecanla araştırılıyor. İşte, Manisa'da seçim sonuçlarında son durum...

Giriş: 14.05.2023 - 00:21 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • 2023 Türkiye genel seçimleri için artık geri sayıma geçildi. Halihazırda dünya genelinde başlayan oy kullanma işlemi, yurt içinde ise 14 Mayıs'ta milyonlarca vatandaşımızın katılımıyla gerçekleştirilecek. Söz konusu seçimde Cumhurbaşkanı adaylarının partilerin hangi ilde, ne durumda olduğu merak konusu. İşte, 2023 Manisa'da seçim sonuçlarına dair bilgiler...

  • MANİSA SEÇİM SONUÇLARI 2023

    Manisa Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi Sonuçları, Haberturk.com'da olacak. YSK'nın yayın yasağı kararının kalkmasının ardından ilçe ilçe, canlı olarak 2023 Manisa Seçim Sonuçlarını takip edebilirsiniz. Habertürk Manisa Seçim Sonucu sayfası ile Cumhurbaşkanlığı ve partilerin oy oranlarını güncel ve anlık olarak takip edebilirsiniz. 

    MANİSA CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    MANİSA'DA KİM, HANGİ PARTİ ÖNDE?

    YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

    YSK'nın yayın yasağı kararının kalkması ile beraber Manisa Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve il genelinde partilerin oy oranları netlik kazanacak.

    İLÇE İLÇE MANİSA SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

  • MANİSA SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Seçimlerde oy kullanma işlemleri saat 17.00’de sona erecek. YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin Haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek. Manisa Seçim Sonuçları da 14 Mayıs Pazar günü YSK’nın belirlediği kurala göre saat 21.00 civarı açıklanacak.

    14 MAYIS 2023 MANİSA MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    14 MAYIS 2023 MANİSA CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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