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Manisa İmsakiye takvimi 2023: Manisa sahur vakti ne zaman ve iftar saati kaçta?

Manisa İmsakiye Takvimi 2023: Manisa sahur vakti ve iftar saati belli oldu!

On bir ayın sultanı Ramazan, bu yıl 23 Mart Perşembe günü ilk sahurla birlikte başlıyor. Ramazan ayı için geri sayım başlarken, sahur vakti, iftar saati ve teravih namazı vakitleri araştırılmaya başlandı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Diyanet il il 2023 imsakiye takvimini paylaşırken Manisa sahur ve iftar vakitleri de netlik kazanmış oldu. İşte bin aydan daha hayırlı olan Ramazan 2023 imsakiyesi ile Manisa iftar, sahur ve teravih vakitleri...

Giriş: 20.03.2023 - 21:15 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Ramazan ayının başlamasına kısa bir süre kala iftar, sahur ve teravih saatleri gündemdeki yerini aldı. Bu sene 23 Mart tarihinde başlayacak olan Ramazan ile birlikte ilk kez sahura kalkılıp, ilk oruç tutulmuş olacak. Manisa'da ikamet edenler 2023 Ramazan imsakiyesi ile, sahur ve iftar vakitlerini araştırmaya başladı. Peki, "Manisa sahur vakti ne zaman ve iftar saati kaçta ?" İşte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan 2023 il il imsakiye takvimi ile Manisa sahur vakti, iftar saati ve teravih namazı saatleri...

    MANİSA İMSAKİYE 2023 İÇİN TIKLAYINIZ

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  • RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

    2023 Ramazan ayı 23 Mart Perşembe günü başlıyor ve 20 Nisan 2023 Perşembe günü sona eriyor.

  • 2023 RAMAZAN'DA KAÇ GÜN ORUÇ TUTULACAK?

    2023 yılında Ramazan Ayı 29 gün sürecek. Hicri Takvim'de aylar zaman zaman 29 zaman 30 gün süremektedir. Ramazan Ayı da her yıl 30 gün sürmez. Bazı yıllar 29 bazı yıllar ise 30 gün olur. Bu yıl da yani 2023'te Ramazan Ayı 29 gün sürecektir.

  • RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN? 

    20 Nisan Perşembe Arife günü

    21 Nisan Cuma Ramazan Bayramı 1. Gün

    22 Nisan Cumartesi Ramazan Bayramı 2. Gün

    23 Nisan Pazar Ramazan Bayramı 3. Gün

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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