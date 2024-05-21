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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Manisa FK ve Göztepe arasında futbolcu işbirliği olacak - Futbol Haberleri

        Manisa FK ve Göztepe arasında futbolcu işbirliği olacak

        1'inci Lig'de sezonu kümede kalarak tamamlayan Manisa Futbol Kulübü ile Süper Lig'e yükselen Göztepe'nin futbolcu işbirliğinde bulunacağı öğrenildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 12:31 Güncelleme: 21.05.2024 - 12:31
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        Manisa FK ile Göztepe arasında anlaşma!
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        Süper Lig'e yükselen Göztepe takımı ile 1'inci Lig'de sezonu kümede kalarak tamamlayan Manisa Futbol Kulübünün futbolcu işbirliğinde bulunacağı öğrenildi.

        Ege'nin iki temsilcisinde Göztepe Sportif Direktörü Ivan Mance, Manisa Futbol Kulübü'nü ziyaret ederek Başkan Mevlüt Aktan ile bir araya geldi. Karşılıklı fikir alışverişinin yapıldığı ziyarette iki kulübün özellikle futbolcu transferinde birlikte hareket edecekleri ifade edildi.

        Gelecek sezon geniş bir kadroyla Süper Lig'de boy göstermeyi planlayan sarı-kırmızılıların elde kalan ve gelecek vaad eden oyuncuları Manisa FK'ya kiralaması gündeme geldi. Yine sözleşmesi süren ancak yeni sezon planlamalarında yer almayan Göztepe'nin bazı yabancı futbolcularının da Manisa FK'ya gidebileceği kaydedildi. Hem Mance hem de Aktan, ziyaretten duydukları mutlulukları kamuoyu ile paylaştı.

        MANİSA FK U17'DE NAMAĞLUP ŞAMPİYON

        Manisa Futbol Kulübü, U17 Elit B Ligi'nin namağlup Türkiye şampiyonu oldu. Siyah-beyazlılar Antalya'daki U17 Elit B Ligi finalinde 1-1 biten maçta Eyüpspor’u seri penaltı atışları sonucunda mağlup ederek mutlu sona ulaştı. Manisa Futbol Kulübü normal sezonda oynadığı 18 maçın 12'sini kazanıp 6'sında sahadan beraberlikle ayrıldı. Siyah-beyazlılar Antalya'daki yarı finalde ise İstanbulspor'u 1-0 yenmeyi başardı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Namağlup Şampiyon Manisa Futbol Kulübü U17 Takımımızı kutluyoruz. Tebrikler çocuklar" ifadelerine yer verildi. Manisa FK daha önce TFF 2'nci Lig'de 2021 yılında namağlup şampiyon olmuştu.

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