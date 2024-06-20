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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Manisa FK Manisa FK'da Çağdaş Çavuş dönemi - Futbol Haberleri

        Manisa FK'da Çağdaş Çavuş dönemi

        1'inci Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü'nün yeni teknik direktörü belli oldu. Tecrübeli çalıştırıcı Levent Devrim'le yollarını resmen ayıran siyah-beyazlılar Çağdaş Çavuş'la sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 14:30 Güncelleme: 20.06.2024 - 14:30
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        Manisa FK'da Çağdaş Çavuş dönemi
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        Geçen sezon Kepez Belediyespor'da çalışan ve Antalya ekibinde 3'üncü Lig şampiyonluğu yaşayan Çavuş, Manisa FK'ya geldiği için çok mutlu olduğunu dile getirdi. İmza töreninde konuşan 41 yaşındaki teknik adam, "Manisa Futbol Kulübü ailesine katıldığım için mutluyum. Çok çalışıp sezon sonunda hak ettiğimiz noktada olacağımıza inanıyorum" dedi.

        Çok doğru bir kulübe geldiğini belirten Çağdaş Çavuş, "Kariyerim ve hedeflerim doğrultusunda çok doğru bir kulüpteyim. Manisa Futbol Kulübü'nün başarısı için elimizden gelen gayreti göstereceğiz" yorumunu yaptı. İmza töreninde yer alan Başkan Mevlüt Aktan ise şu cümleleri kurdu: "Manisa şehrinin Süper Lig özlemine son vermek için çalışmaya devam edeceğiz. Hocamızın geçen sezon elde ettiği başarıyı Manisa Futbol Kulübümüzde de sürdüreceğine inanıyorum. Bu konuda Çağdaş hocamıza güvenimiz tam."

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