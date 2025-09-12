Manisa FK, Boluspor mücadelesine hazır!
Manisa Futbol Kulübü yarın oynayacağı Boluspor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Giriş: 12.09.2025 - 14:34 Güncelleme: 12.09.2025 - 14:34
Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig 5. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Boluspor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Teknik Direktör Taner Taşkın yönetiminde gerçekleşen ter antrenmanıyla çalışmalarını tamamlayan Manisa FK, kampa girerek maç saatini beklemeye başladı. Manisa temsilcisi, hakem Burak Pakkan'ın yöneteceği bu zorlu mücadeleden galibiyetle ayrılmak istiyor.
