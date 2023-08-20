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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Manisa FK Manisa FK - Ankara Keçiörengücü: 0-0 (MAÇ SONUCU) - Futbol Haberleri

        Manisa FK - Ankara Keçiörengücü: 0-0 (MAÇ SONUCU)

        Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Manisa Futbol Kulübü ile Ankara Keçiörengücü 0-0 berabere kaldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.08.2023 - 19:44
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        Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Manisa Futbol Kulübü sahasında karşılaştığı Ankara Keçiörengücü ile golsüz berabere kaldı.

        Maçtan dakikalar

        8. dakikada Ankara Keçiörengücü’nün sol kanattan geliştirdiği atakta ceza sahası içerisinde oluşan karambolde topla buluşan Bardhi’nin şutunda kaleci Alperen, meşin yuvarlağı kontrol etti.

        10. dakikada Kaan’ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta, arka direkte iyi yükselen Burak’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla direğin yanından dışarı gitti.

        18. dakikada Kerim Frei’nin pasıyla topla buluşan Gakpa’nın altıpas çizgisinin hemen gerisinden sert şutunda kaleci Metin direk dibinden meşin yuvarlağı kornere çeldi.

        45. dakikada sol kanattan rakibinden sıyrılarak ceza sahası içerisine giren Melih’in yerden sert şutunda kaleci Alperen son anda uzanarak meşin yuvarlağı kontrol etti.

        48. dakikada Bekir’in ceza sahası içi solundan yerden çıkardığı topta penaltı noktası yakınlarında bekletmeden vuran Diallo’nun şutunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.

        60. dakikada Bardhi’nin pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Melih’in düzgün vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. VAR tarafından incelenen gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

        90+3. dakikada sağ kanattan paslaşarak kullanılan köşe vuruşunda Oğuz'un ortasına altıpas içerisinde iyi yükselen Domgjonas'ın kafa vuruşunda Orhan kafayla meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.

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        Hakemler: Fatih Tokail, Egemen Savran, Hasan Erdoğan

        Manisa FK: Alperen, Oğuzhan (Domgjonas dk. 83), Ayberk, Graovac, Kaan, Gakpa (Lima dk. 64), Bekir (Oğuz dk. 65), Burak, Doğukan (Tabla dk. 45), Kerim Frei, Mehmet (Diallo dk. 45)

        Ankara Keçiörengücü: Metin, Bahadır, Erkam Reşmen, Arda, Muharrem, Orhan, Erkam Develi, Melih(Mayi dk. 81), Mara (Ariyibi dk. 64), Bardhi (Musa Caner dk. 81), Koray (Innocent dk. 29)

        Sarı kartlar: Kaan (Manisa FK), Melih (Ankara Keçiörengücü)

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