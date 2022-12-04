Spor Toto 1. Lig’in 16. haftasında Manisa FK ile Ankara Keçiörengücü kozlarını paylaştı. Mücadele başladığı gibi golsüz eşitlikle sona erdi.

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