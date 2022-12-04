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Haberler Futbol 1. Lig

Manisa FK - Ankara Keçiörengücü: 0-0 (MAÇ SONUCU)

Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında karşı karşıya gelen Manisa FK ile Ankara Keçiörengücü 0-0 berabere kaldı.

Giriş: 04.12.2022 - 15:45 | Güncelleme: ABONE OL
Manisa FK - Ankara Keçiörengücü: 0-0 (MAÇ SONUCU)

Spor Toto 1. Lig’in 16. haftasında Manisa FK ile Ankara Keçiörengücü kozlarını paylaştı. Mücadele başladığı gibi golsüz eşitlikle sona erdi.

Stat: Mümin Özkasap

Hakemler: Oğuzhan Aksu, Gökmen Baltacı, Özcan Sultanoğlu

Manisa FK: Muhammed Birkan Tetik, Muhammet Taha Şahin, Ba, Ayberk Karapo, Çağrı Giritlioğlu, Gakpa (Dk. 46 Kadir Kaan Yurdakul), Selim Ilgaz (Dk. 61 Mehmet Uysal), Burak Altıparmak, Prib (Dk. 77 Grezda), Diallo (Dk. 84 Arda Çolak), Batuhan Kör

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Erhan Kartal, Erkam Reşmen, Taha Batuhan Yayıkcı, Muharrem Cinan, Mikail Okyar, Rashad Muharrem (Dk. 61 Eze), Bardhi (Dk. 73 Abdullah Aydın), Bekir Karadeniz (Dk. 88 Balaj), Olawoyin, Melih İnan

Kırmızı kart: Dk. 90+3 Muharrem Cinan (Ankara Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Dk. 43 Ayber Karapo, Dk. 75 Burak Altıparmak, Dk 73 Adem Büyük (yedek kulübesinde) (Manisa FK), Dk. 45 Bardhi (Ankara Keçiörengücü)

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