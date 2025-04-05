Manisa FK: 1 - Keçiörengücü: 2 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1.Lig'in 32. hafta maçında Keçiörengücü, deplasmanda Manisa FK'yi 2-1 mağlup etti.
Trendyol 1.Lig'in 32. hafta maçında Manisa FK, Keçiörengücü'nü konuk etti. Manisa 19 Mayıs Stadyumu'ndaki mücadeleyi konuk ekip 2-1 kazandı.
Keçiörengücü'ne galibiyeti getiren golleri 44. dakikada Mame Diouf ile 74. dakikada Okwuchukwu Ezeh kaydetti. Manisa FK'nin tek golünü 41. dakikada Demba Diallo attı.
Keçiörengücü, bu maçı kazanarak ligde 4 maç sonra galip geldi.
Bu galibiyetin ardından Keçiörengücü, puanını 45 yaptı. Manisa FK, 37 puanda kaldı.
Trendyol 1.Lig'in gelecek haftasında Keçiörengücü, Şanlıurfaspor'u konuk edecek. Manisa FK, Amed SK'yi ağırlayacak.