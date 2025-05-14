Manisa'daki Suuçtu Şelalesi doğaseverlerin uğrak noktası oldu
Manisa'da, Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı sınırları içerisinde yer alan ve 25 metre yükseklikten dökülen Suuçtu Şelalesi doğaseverlerin uğrak noktası oldu
- 1
Manisa'nın Salihli ilçesinde, antik çağ coğrafyacısı Strabon'un 'Yanık Ülke' olarak tanımladığı bölgede, Gediz Nehri üzerinde yer alan Suuçtu Şelalesi, doğal güzelliğiyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
- 2
Adala-Hermos Kanyonu'nun başlangıcındaki Suuçtu, özellikle ilkbahar-yaz döneminde serinlemek ve doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenler için cazip noktalardan biri haline geldi.
- 3
Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı sınırları içerisinde yer alıp 25 metre yükseklikten dökülen şelale, çevresindeki yemyeşil doğası ve tarihi dokusuyla keşfedilmeyi bekliyor.
-
- 4
Suuçtu Şelalesi, Adala Kanyonu doğa yürüyüşü parkuru üzerinde bulunması sebebiyle trekking tutkunlarının da uğrak noktası durumunda.
- 5
Kamp yapmak isteyenler için uygun alanlar sunan bölge, doğa ve fotoğraf severleri de cezbediyor.
- 6
Yılın her mevsimi farklı güzellikler sunan Suuçtu Şelalesi, antik çağlardan bugüne uzanan binlerce yıllık tarihi ve eşsiz coğrafi yapısıyla Ege Bölgesi'nin önemli tabiat varlıkları arasında yer alıyor.
-
- 7