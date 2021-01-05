Jeopark Belediyeler Birliği Müdürü Yiğit Karakuzu, Manisa'daki Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı alanındaki volkanik arazide yer alan insan ayak izleri ve küller üzerinde bilimsel çalışma yürütüldüğünü belirterek, "Ayak izleri ve küller milattan önce 3 bin 300 ila 3 bin yıl aralığında bir yaşa sahip. Kanlıkaya duvar resimleriyle ayak izlerinin aynı döneme ait olması yüksek ihtimal." dedi.
AA'nın haberine göre Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Almanya'nın Heidelberg Üniversitesi ve Avustralya'nın Curtin Üniversitesinden akademisyenlerin oluşturduğu komisyon, Sindel Mahallesi yakınlarında bulunan ayak izleri ile kaya resimlerini inceledi.
Buluntular üzerinde iki ayrı tarihleme metodu uygulayan bilim insanları, tespitlerini 'Tarih öncesi insanlar tarafından görülebilen ve kaydedilen volkanik patlama' adlı makalede yayımladı.
Ayak izlerinin Çakallar Volkan Konisi'nin aktif olduğu tarihlere ait olduğuna işaret eden bilim insanları, dönemin insanlarının volkanik patlamalara tanıklık ettiğini ve bunu resimlerle kayalara kaydettikleri görüşünü dile getirdi.
Bilim insanları, Çakallar Volkanı patlaması ile 1968 yılında keşfedilen tarih öncesi insan ayak izleri, kül ve Kanlıkaya'daki resimleri milattan önce 3 bin ila bin yıl öncesine denk gelen Bronz Çağı'na tarihlendirdi.
"VOLKANI TASVİR ETMİLŞLER"
Jeopark Belediyeler Birliği Müdürü ve Jeofizik Mühendisi Yiğit Karakuzu, yaptığı açıklamada, daha önce buluntuların 12 bin yıllık olduğunun düşünüldüğünü ancak bu kadar kapsamlı bir bilimsel çalışmanın ilk kez yapıldığını aktardı.
Çakallar Volkanı'nın en son milattan önce 14 bin ila 3 bin yılları arasında aktif olduğunun tahmin edildiğini aktaran Karakuzu, şunları söyledi:
"Bu alanda yer alan volkanik malzemenin yaşı, bu dönem aralığında çıkmıştır. Ayak izleri ve küller milattan önce 3 bin 300 ila 3 bin yıl aralığında bir yaşa sahip. Kanlıkaya duvar resimleriyle ayak izlerinin aynı döneme ait olması yüksek ihtimal. Çünkü Kanlıkaya duvar resimlerini çizenler, muhtemelen bir volkanı ve volkana giden yolu tasvir etmiş. Belki de yapan kişi imza olarak kendi el izini bırakmış."
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