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        Haberler Gündem Manisa'da üzüm işleme tesisinde yangın kontrol altına alındı - Güncel haberler

        Manisa'da üzüm işleme tesisinde yangın

        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde üzüm işleme tesisinde çıkan yangın kontrol altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 19:20 Güncelleme: 14.08.2024 - 19:20
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        Üzüm işleme tesisinde yangın
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        Barış Mahallesi'ndeki üzüm işleme tesisinin malzeme bölümünde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ile sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Plastik ve köpük malzemelerinin alev alması sonucu, yangın kısa sürede işletmenin tamamını sardı.

        Fabrikadan yükselen siyah dumanlar ilçenin çeşitli noktalarından da görüldü.

        Yangına 17 itfaiye aracının yanı sıra, arazözler, 2 helikopter ve 1 uçakla müdahale edildi.

        Yangına müdahale ederken dumandan etkilenen 17 işletme çalışanı, Alaşehir Devlet Hastanesi acil servisine götürüldü.

        Alaşehir Kaymakamı Alper Faruk Güngör, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangında maddi zarar oluştu. Can kaybımız yok. 17 kişi dumandan etkilenerek hastanelerde tedavi altına alındılar. Durumları iyi. Yangın kontrol altına alındı, çevreye sıçraması durduruldu. Soğutma çalışmaları sürüyor." dedi.

        Yangın sonucu, tesisin büyük ölçüde kullanılamaz hale geldiği görüldü.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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