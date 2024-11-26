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        Haberler Gündem Manisa'da terör örgütü operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı - Güncel haberler

        Manisa'da terör örgütü operasyonu: 8 gözaltı

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 19:52 Güncelleme: 26.11.2024 - 19:52
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        Manisa'da terör operasyonu: 8 gözaltı
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        Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem faaliyetlerinin deşifre ve engellenmesine yönelik belirlenen 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

        Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, 8 şüphelinin ikametlerinde yaptığı aramada, 2 pompalı tüfek, 2 tabanca ve çok sayıda kartuş ile fişek ele geçirdi.

        Gözaltına alınan 8 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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