Manisa'da terör örgütü operasyonu: 8 gözaltı
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı
Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem faaliyetlerinin deşifre ve engellenmesine yönelik belirlenen 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, 8 şüphelinin ikametlerinde yaptığı aramada, 2 pompalı tüfek, 2 tabanca ve çok sayıda kartuş ile fişek ele geçirdi.
Gözaltına alınan 8 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.