Manisa'da sokağa çıkma kısıtlamasında kaza yapan sürücü aracını terk etti

Alınan bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 48 EG 806 plakalı otomobil, Alaybey Mahallesi Turgutlu yolunda, refüje çıkarak aydınlatma direğini devirdi, ağaçlara zarar verdi.Polis ekipleri, kazaya karışan otomobili, kaza yerinden yaklaşık 150 metre ilerde terk edilmiş halde bulundu.Öte yandan terk edilmiş halde bulunan otomobilin arka camındaki "Firari Sevdam" yazısı dikkati çekti.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."