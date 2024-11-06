Manisa'da silah kaçakçılığı operasyonu: 10 gözaltı
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı
Giriş: 06.11.2024 - 21:16 Güncelleme: 06.11.2024 - 21:16
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dilek Mahallesi'nde silah kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon gerçekleştirdi.
Ekipler, belirlenen 9 ev ve 3 araçta yaptığı aramada, 5 tabanca, 5 av tüfeği ve çok sayıda mermi ile fişek ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan 10 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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