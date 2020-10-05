Manisa'nın Salihli ilçesinde, Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bağcılar ve Hasalan mahallelerinde kaçak içki üretildiği ihbarını aldı.

Adreslere operasyon düzenleyen ekipler, toplam 1820 litre sahte içki ve üretiminde kullanılan malzemeler buldu.

Gözaltına alınan Ş.K, A.E. ve E.G. ifadelerinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.