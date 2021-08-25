Manisa'da makilik ve ormanlık alanda yangın!

Eroğlu ile Başıbüyük mahalleleri arasındaki Çelengöz Sulama Göleti yakınlarından duman yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ve Orman İşletme Şefliği ekiplerine bildirdi.

AA'nın haberine göre, ihbar üzerine bölgeye yönlendirilen 8 arazöz ile Kula, Selendi ve Alaşehir'den ekipler yangına müdahale etmeye başladı.

Yer yer badem ağaçlarının bulunduğu yangının yayılma bölgesinde bulunan bir çiftlikteki hayvanlar tahliye edildi.