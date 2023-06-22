Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Akay Ünal, "Bu sezonda inşallah hasadımıza başlıyoruz. Sezonun tüm ülkemize ve üreticilerimize hayırlı olmasını diliyoruz. Şu an içinde bulunduğum sera tam otomasyonlu bir sera. Buranın asıl amacı topraksız tarımla üretilen bir ürün, tamamen tarım dışı arazilerde uygulanabilecek bir yöntem. Bir diğer en büyük öne çıkan özelliği ise bir yılda iki ürün hasadı yapabiliyoruz. Biz hem bu dönemde haziran ayında hem de aralık ayında aynı bitkiden iki sefer hasat gerçekleştirebiliyoruz bu serada. Bu yıl dördüncü verim yılımızı alacağız bu serada. Artık çalışmamızın sonlarına geldik. Elde ettiğimiz sonuçları üreticilerimizle paylaşacağız ve bundan sonra bunların kullanım imkânlarının nasıl olacağı, hangi çeşitlerin ne şekilde yetiştirileceğini belirlemiş olduk. Bunun ekonomik analizleriyle beraber üretimimizi yaygınlaştıracağız. Bir diğer ana özelliği de erken ve geç dönemde, piyasada ürün yokken piyasaya ürün arzı sağlayabiliyoruz. Şu anda açık olan bağlarımızda hasat başlamadı ama seramızda inşallah bugünden itibaren ürünümüz olacak. Şu anda seramızda farklı farklı çeşitleri denesek de 3 ana çeşidimiz var. Bunlardan 'Trakya İlkeren' ve 'Spil Karası'nın hasadını gerçekleştireceğiz" diye konuştu.