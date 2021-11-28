Manisa'da trafik kazası: 4 yaralı

Alınan bilgiye göre, E.Ş. (26) idaresindeki 41 ABT 263 plakalı hafif ticari araç eski Muradiye yolunda C.Ç. (33) idaresindeki 35 AP 0295 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada araç sürücüleri ile otomobilde bulunan H.Y. (53) ve H.H. (53) yaralandı.

Ambulansla Manisa Şehir Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.