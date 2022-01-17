Çiftçinin feci ölümü!

Alınan bilgiye göre, Çerkezhamidiye Mahallesi'ndeki tarlasına giden Adem Kamış'tan (53) haber alamayan yakınları Kamış'ı aramak üzere tarlaya gitti.

Tarlaya vardıklarında Kamış'ı traktörü ile zeytin ağacı arasında sıkışmış bulan yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

AA'nın haberine göre; Kamış'ın cenazesi, olay yerindeki ilk incelemenin ardından morga kaldırıldı. Kazayla ilgil inceleme başlatıldı.