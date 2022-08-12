Silahı ve uyuşturucuyu attı, yakalanmaktan kurtulamadı

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde polisi görünce silah ve uyuşturucuyu yere atıp kaçan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şehitler Mahallesi Mehmetçik Caddesi'nde şüpheli bir aracı durdurmak istedi.

Polisin "dur" ihtarına uymayan N.Ç. (49), elindeki ruhsatsız tabancayı ve 500 gram esrarı atıp otomobille kaçmaya başladı.

AA'nın haberine göre; kaçarken 4 araca zarar veren şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı. Gözaltına alınan zanlı, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.