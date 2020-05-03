Manisa'da bir mahallenin karantina süresi uzatıldı

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Valilikten yapılan açıklamaya göre, Alaşehir ilçesine bağlı Gümüşçay Mahallesi'nde Kovid-19 tedbirleri kapsamında 19 Nisan'da başlatılan ve bu gece sona ermesi beklenen karantina uygulaması, 15 Mayıs'a uzatıldı.

Demirci ilçesinde de Kılavuzlar Mahallesi Kahve Sokağı'nda 12 Nisan'da başlayan ve 7 gün uzatma kararı alınan karantinanın, sürenin sona erdiği bu gece 00.00'da kaldırılmasına karar verildi.

,Haluk Satır