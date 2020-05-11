DHA

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, Manisa'nın Salihli ilçesindeki bir apartman karantinaya alındı. DHA'nın haberine göre; konuya ilişkin Masina Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz Salihli ilçesine bağlı Kocaçeşme Mahallesi 64 Sokak No:58 adresindeki apartman 10 Mayıs 2020 tarihi saat 00.00'den, 24.05.2020 saat 00:00'e kadar 14 (ondört) gün süreyle; koronavirüs salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 10 Mayıs 2020 tarihli ve 2020/16 sayılı kararı ile karantina altına alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."