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Manisa'da 29 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Manisa Salihli'de hakkında kesinleşmiş 29 yıl hapis cezası olan firari hükümlü jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanarak cezaevine teslim edildi

Giriş: 25.11.2022 - 06:53 | Güncelleme: ABONE OL
Manisa'da 29 yıl hapis cezası olan firari yakalandı
Manisa'da 29 yıl hapis cezası olan firari yakalandı
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AA

Manisa'nın Salihli ilçesinde hakkında 29 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, mahkeme kararlarının infaz edilebilmesi amacıyla aranan kişilerin yakalanması için yürüttüğü çalışma kapsamında firari hükümlü M.A'nın yakalanması için çalışma başlattı.

AA'nın haberine göre; ekipler, "Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinde yoksun kılma ve ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma bulundurma" suçlarından hakkında 29 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A'yı düzenlenen operasyonla yakaladı. Firari hükümlü, jandarmadaki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

*Haberde AA'nın arşiv görseli kullanılmıştır.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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