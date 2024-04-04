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        Haberler Gündem Manisa'da 100 kaçak tabanca ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı - Güncel haberler

        Manisa'da 100 kaçak tabanca ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde polis ekiplerinin durdurduğu otomobil ile TIR'ın dorsesinde yapılan aramada 100 ruhsatsız tabanca ve 100 şarjör ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 19:27 Güncelleme: 04.04.2024 - 19:27
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        Manisa'da 100 kaçak tabanca ele geçirildi
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        Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, dün Adana'dan Manisa'ya silah kaçakçılığı bilgisi üzerine harekete geçti.

        Şüpheli araçların geçiş güzergahı üzerinde önlem alan ekipler, tespit edilen otomobil ve TIR'ı durdurdu. Araçlarda yapılan aramada 100 adet ruhsatsız tabanca ve 100 adet şarjör ele geçirildi. Şüphelilerin ifadelerinden yola çıkarak TIR'ın dağıtım yaptığı kargoları teslim alan kişilere yönelik Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İzmir'de operasyon yapıldı.

        Belirlenen adreslere düzenlenen baskınlarda A.P. (23) ve S.C.S. (18) gözaltına alındı. 2 şüpheli sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece bugün tutuklandı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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