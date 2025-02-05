Manisa Basket: 85 - Galatasaray: 96 | MAÇ SONUCU
Basketbol Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu J Grubu'nda Türk takımlarının karşı karşıya geldiği karşılaşmada Galatasaray, deplasmanda Manisa Basket'i 96-85 mağlup etti.
Basketbol Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu J Grubu'nda Manisa Basket ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Muradiye Spor Salonu'ndaki müsabakayı kazanan 96-85'lik skorla Galatasaray oldu.
Baştan sona üstün bir oyunla galip gelen Galatasaray'da Halmer 20 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi oldu.
Grupta Galatasaray bu sonuçla ilk galibiyetine ulaşırken ilk maçta Unicaja Malaga'ya deplasmanda yenilen Manisa Basket ise 2'de 0 çekti.
SALON: Muradiye
HAKEMLER: Antonio Rafael Conde Ruiz (İspanya), Lorenzo Baldini (İtalya), Luis Castillo Larroca (İspanya)
MANİSA BASKET: Acuil 11, Lee 16, Thomas 2, White Jr 19, Yunus Sonsırma 19, Pickett 5, Chiozza, Leon Apaydin 3, Besson 10
GALATASARAY: Livingston 18, Sadık Emir Kabaca 13, Palmer Jr 20, Delgado 2, Göksenin Köksal 7, Young 4, Wallace 7, Samet Geyik 2, İzundu 15, Buğrahan Tuncer 8, Yaman Alişan
1’İNCİ PERİYOT: 15-28
DEVRE: 40-45
3’ÜNCÜ PERİYOT: 55-68
4'ÜNCÜ PERİYOT: 85-96