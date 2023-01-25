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Mango Nasıl Tüketilir?

Tropikal bölgelere ait olan bu meyvenin Türkiye’de Antalya ve Mersin gibi noktalarda yetiştirilmektedir. Etli bir yapıya sahip olduğu bilinmektedir. Aynı zamanda hoş bir kokusu bulunmaktadır. Sulu bir meyve olan mangonun içerisinde bazı asitler bulunmakta ve bunlar asit dengesini sağlamaktadır. Beyin ve kemik sağlığının korunmasına yardımcı olmaktadır. Bunların yanı sıra göz kuruluğunu önlemekte yardımcı olduğu da bilinmektedir.

Bu meyvenin nasıl tüketileceği ise merak edilmektedir. İlk olarak bir bıçak yardımı ile meyvenin kabuklarının soyulması gerekmektedir. Ardından çiğ bir halde iken tüketimi gerçekleştirilebilmektedir. İkiye bölünmesi ile birlikte bir kaşıktan yardım alınarak tüketimi gerçekleştirilebilmektedir. Eğer meyve yumuşaksa ve koklandığında hoş bir koku yaymaktaysa yenmeye hazır bir halde olabilmektedir. Direkt yenmek dışında salatalarda, keklerde, soslarda, kremalarda kullanımı da gerçekleştirilebilmektedir. Diyet listelerinde oldukça sık yer alan meyvelerden bir tanesi olduğu da söylenebilmektedir.

Olgun Mango Nasıl Anlaşılır?

Merak edilen konulardan bir tanesi ise mangonun olgun olup olmadığının nasıl anlaşılacağıdır. Peki, olgun mango nasıl anlaşılır? Bunun için birkaç farklı yöntem bulunmaktadır. İlk olarak mangonun koklanması gerekmektedir. Bu durum oldukça sık kullanılmakta olan etkili bir yöntemdir. Eğer sap kısmından ağır ve hoş bir koku gelmekte ise olgunlaştığı söylenmektedir. Ancak bir koku alınmamakta ise henüz olgunlaşmamış olduğu söyleyebilmektedir.

Mangonun olgunlaşıp olgunlaşmadığını anlamanın bir diğer yolu ise mangonun sıkılmasıdır. Sıkıldığında eğer içe doğru çökmekte ise bu olgunlaştığı anlamına gelmektedir. Aynı zamanda bu durum renginden de anlaşılabilmektedir. Kırmızı ve sarı renklerde olduğunda genellikle olgunlaşmış olmaktadır. Ancak her kırmızı ve sarı olanın da olgun olduğunu söylemek yanlış olacaktır. Bundan dolayı diğer yöntemlere de bakılması gerekmektedir.

Mango Bekletilir mi?

Türkiye’de sıkça tüketimi gerçekleştirilmekte olan tropikal meyvelerden bir tanesi mangodur. Bundan dolayı da mango hakkında merak edilmekte olan pek çok farklı nokta bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi ise mango bekletilir mi sorusu olarak bilinmektedir. Öncelikle eğer olgunlaşmış ise buzdolabında 3 gün bekletilebilmektedir. Fakat olgunlaşmadığı durumlarda ise 3-4 gün boyunca oda sıcaklığında tutulması gerekmektedir. Böylelikle olgun bir hale dönüşebilmektedir.

Mango Soyulur mu?

Doğru bir biçimde soyulabilmesi için dikey olarak kesilmesi gerekmektedir. Çekirdek hizasına kadar kesilir ise çekirdek daha rahat bir şekilde dışarı çıkabilmektedir. Ardından kaçık yardımı ile birlikte çekirdeği çıkarılabilmektedir. Küçük parçalara ayrıldıktan sonra ise kabukları bıçakla soyulabilmektedir. Daha sonra da tüketimi istenilen şekilde gerçekleştirilebilmektedir. Aynı zamanda faydalarından da yararlanılmaktadır.

Mango Nasıl Saklanır?

Olgunluğuna ve tüketim süresine bağlı olarak mango nasıl saklanır sorusunun cevabı değişim göstermektedir. Olgun olmayan bir mangonun oda sıcaklığında saklanması daha doğru bir seçenektir. Ancak olgunlaşmış bir mangonun buzdolabına konulması ve kısa bir süre içerisinde tüketilmesi gerekmektedir. Böylelikle tüketiminin daha doğru bir şekilde gerçekleştirilmekte olduğu gözlemlenmektedir. Düzenli tüketimi sayesinde faydalarını ortaya çıkarmakta olan bu meyvenin saklanma koşullarına dikkat edildiğinde afiyet ile tüketilebilmektedir.

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Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos