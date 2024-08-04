Mangal ateşi hayattan kopardı
Ankara'nın Elmadağ ilçesinde mangal yakmak isterken çıkan ateşin üzerine sıçradığı kişi, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
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Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi (TESKOMB) Yönetim Kurulu Üyesi Turan Yapıcı, mangaldan çıkan ateşten etkilenip kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
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İHA'nın haberine göre olay, Ankara'nın Elmadağ ilçesinde meydana geldi.
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Turan Yapıcı ile yanındaki kişinin yakmak istedikleri mangal bir anda parladı.
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Mangaldan çıkan alevler Turan Yapıcı'nın elbiselerine sıçradı.
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Yapıcı'ya yanında bulunan arkadaşı müdahale ederek üzerindeki elbiseleri çıkarttı.
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Alevler söndürülürken Yapıcı'nın yaşadığı panikle kalp krizi geçirdiği ve hayatını kaybettiği öğrenildi.
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