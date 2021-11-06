İngiltere'de heyecan bugün derbiyle devam ediyor. Avrupa'da günün en dikkat çeken maçlarından biri olan Manchester United Manchester City United maçı saat 15:30'de başlayacak...

MAN. UNITED MAN. CITY MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiltere Premier Lig'de haftanın derbisi olan Manchester United Manchester City maçı bugün 15:30'da başlayacak ve S Sport'tan canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER



Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Bailly, Maguire, Shaw; Fred, McTominay; Pogba, Fernandes, Rashford; Ronaldo.

Manchester City: Steffen, Cancelo, Dias, Stones, Zinchenko, Rodrigo, İlkay, De Bruyne, Foden, Bernardo, Graelish.