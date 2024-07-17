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        Haberler Spor Transfer Manchester United kararını verdi: Scott McTominay'dan Galatasaray'a kötü haber! - Futbol Haberleri

        Manchester United kararını verdi: Scott McTominay'dan Galatasaray'a kötü haber!

        Galatasaray'ın 8 numara transferi için gündeminde olan Manchester United'ın İskoç yıldızı Scott McTominay'dan kötü haber geldi. İngiliz devi Manchester United'ın İskoç oyuncuyu satmak istemediği öğrenildi. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.07.2024 - 10:25 Güncelleme: 17.07.2024 - 10:25
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          Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray orta sahaya yıldız bir ismi transfer etmek istiyor.

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          Çalışmalarına hız kesmeden devam eden Sarı-Kırmızılaların kadrosuna katmak istediği Scott McTominay için Manchester United'dan kötü haber geldi.

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          İngiliz basını Mirror'un haberine göre; Kırmızı Şeytanlar, Scott McTominay için Galatasaray'dan gelen teklifleri reddetti.

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          Galatasaray'ın oyuncu için İngiliz devinin kapsını kısa süre içinde yeni bir teklifle yeniden çalacağı yazılırken, sarı kırmızılı yöneticilerin alternif isimlere de ağırlık verebileceği ifade edildi.

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          Sözleşmesinin son yılına girilen McTominay için ekstradan bir yıl daha uzatma opsiyonu olduğu aktarıldı.

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          İngiliz ekibinde kariyeri boyunca 282 maça çıkan İskoç oyuncu, 32 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.

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