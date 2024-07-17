Manchester United kararını verdi: Scott McTominay'dan Galatasaray'a kötü haber!
Galatasaray'ın 8 numara transferi için gündeminde olan Manchester United'ın İskoç yıldızı Scott McTominay'dan kötü haber geldi. İngiliz devi Manchester United'ın İskoç oyuncuyu satmak istemediği öğrenildi. İşte detaylar...
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Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray orta sahaya yıldız bir ismi transfer etmek istiyor.
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Çalışmalarına hız kesmeden devam eden Sarı-Kırmızılaların kadrosuna katmak istediği Scott McTominay için Manchester United'dan kötü haber geldi.
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İngiliz basını Mirror'un haberine göre; Kırmızı Şeytanlar, Scott McTominay için Galatasaray'dan gelen teklifleri reddetti.
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Galatasaray'ın oyuncu için İngiliz devinin kapsını kısa süre içinde yeni bir teklifle yeniden çalacağı yazılırken, sarı kırmızılı yöneticilerin alternif isimlere de ağırlık verebileceği ifade edildi.
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Sözleşmesinin son yılına girilen McTominay için ekstradan bir yıl daha uzatma opsiyonu olduğu aktarıldı.
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İngiliz ekibinde kariyeri boyunca 282 maça çıkan İskoç oyuncu, 32 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.
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