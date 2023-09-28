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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Manchester United Galatasaray maçı ne zaman, hangi tarihte oynanacak? Şampiyonlar Ligi Manchester United GS maçı saat kaçta? - Galatasaray Haberleri

        Manchester United Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, hangi tarihte oynanacak?

        Manchester United Galatasaray için artık heyecanlı bekleyiş başladı. Bu yıl ülkemizi devler liginde temsil eden Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. maçında, İngiliz devi Manchester United'a konuk olacak. Gruptaki ilk maçında sahasında Kopenhag ile 2-2 berabere kalan sarı kırmızılılar, deplasmanda ilk 3 puanını arayacak. İşte, Manchester United Galatasaray maçı hakkında detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.09.2023 - 11:12 Güncelleme: 28.09.2023 - 11:12
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        • 1

          UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 2023-2024 sezonu 2. karşılaşmasına sahne olacak Manchester United Galatasaray maçı için geri sayım başlamış durumda. Bu yıl Avrupa arenasında 5 galibiyet 2 beraberlik elde eden ve yenilgi yüzü görmeyen temsilcimiz Galatasaray, İngiltere deplasmanında galibiyetten başka bir alternatif düşünmüyor. İşte, merakla beklenen Manchester United Galatasaray maçı ile ilgili detaylar...

        • 2

          MAN. UNITED GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

          Manchester United Galatasaray Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. maçı 3 Ekim Salı günü saat 22:00'de başlayacak.

          GALATASARAY KOPENHAG MAÇI HANGİ KANALDA?

          Şampiyonlar Ligi 2023-2024 sezonu Exxen'den canlı yayınlanacak.

        • 3

          GALATASARAY'IN MUHTEMEL İLK 11'İ

          Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Kerem Aktürkoğlu, Torreira, Kerem Demirbay, Mertens, Ziyech, Icardi.

        • 4

          3 EKİM ÇARŞAMBA

          Manchester United - Galatasaray

          24 EKİM ÇARŞAMBA

          Galatasaray - Bayern Münih

          8 KASIM ÇARŞAMBA

          Bayern Münih- Galatasaray

          29 KASIM ÇARŞAMBA

          Galatasaray - Manchester United

          12 ARALIK ÇARŞAMBA

          Kopenhag - Galatasaray

        • 5
        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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