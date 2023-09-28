Manchester United Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, hangi tarihte oynanacak?
Manchester United Galatasaray için artık heyecanlı bekleyiş başladı. Bu yıl ülkemizi devler liginde temsil eden Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. maçında, İngiliz devi Manchester United'a konuk olacak. Gruptaki ilk maçında sahasında Kopenhag ile 2-2 berabere kalan sarı kırmızılılar, deplasmanda ilk 3 puanını arayacak. İşte, Manchester United Galatasaray maçı hakkında detaylar...
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UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 2023-2024 sezonu 2. karşılaşmasına sahne olacak Manchester United Galatasaray maçı için geri sayım başlamış durumda. Bu yıl Avrupa arenasında 5 galibiyet 2 beraberlik elde eden ve yenilgi yüzü görmeyen temsilcimiz Galatasaray, İngiltere deplasmanında galibiyetten başka bir alternatif düşünmüyor. İşte, merakla beklenen Manchester United Galatasaray maçı ile ilgili detaylar...
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MAN. UNITED GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?
Manchester United Galatasaray Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. maçı 3 Ekim Salı günü saat 22:00'de başlayacak.
GALATASARAY KOPENHAG MAÇI HANGİ KANALDA?
Şampiyonlar Ligi 2023-2024 sezonu Exxen'den canlı yayınlanacak.
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GALATASARAY'IN MUHTEMEL İLK 11'İ
Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Kerem Aktürkoğlu, Torreira, Kerem Demirbay, Mertens, Ziyech, Icardi.
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3 EKİM ÇARŞAMBA
Manchester United - Galatasaray
24 EKİM ÇARŞAMBA
Galatasaray - Bayern Münih
8 KASIM ÇARŞAMBA
Bayern Münih- Galatasaray
29 KASIM ÇARŞAMBA
Galatasaray - Manchester United
12 ARALIK ÇARŞAMBA
Kopenhag - Galatasaray
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