UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 2023-2024 sezonu 2. karşılaşmasına sahne olacak Manchester United Galatasaray maçı için geri sayım başlamış durumda. Bu yıl Avrupa arenasında 5 galibiyet 2 beraberlik elde eden ve yenilgi yüzü görmeyen temsilcimiz Galatasaray, İngiltere deplasmanında galibiyetten başka bir alternatif düşünmüyor. İşte, merakla beklenen Manchester United Galatasaray maçı ile ilgili detaylar...